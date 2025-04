LIVE Bologna-Napoli inizia il match | palla agli azzurri

Bologna-Napoli al Dall’Ara: le formazioni ufficiali e il LIVE testuale della gara di campionato2? – Buon cross di Politano, Skoruspki anticipa Anguissa e blocca la minaccia1? – Primo possesso per il Napoli, in completino azzurro e calzoncini bianchi. Bologna in tenuta rossoblu20:47 – inizia il matchLe parole di Stellini: ecco perché Buongiorno e Meret non giocanoA pochi minuti dal fischio di inizio della sfida al Dall’Ara, Christian Stellini è intervenuto ai microfoni di DAZN e ha spiegato le assenze di Buongiorno e Meret:“Meret ha l’influenza e non ha ancora recuperato del tutto. Buongiorno nel corso della settimana non si è allenato per un problema accusato nell’ultima partita ed è rientrato solo negli ultimi giorni”Insomma, doppia assenza pesantissima per il Napoli. Spazionapoli.it - LIVE Bologna-Napoli, inizia il match: palla agli azzurri Leggi su Spazionapoli.it La trentunesima giornata di Serie A si chiude conal Dall’Ara: le formazioni ufficiali e iltestuale della gara di campionato2? – Buon cross di Politano, Skoruspki anticipa Anguissa e blocca la minaccia1? – Primo possesso per il, in completino azzurro e calzoncini bianchi.in tenuta rossoblu20:47 –ilLe parole di Stellini: ecco perché Buongiorno e Meret non giocanoA pochi minuti dal fischio di inizio della sfida al Dall’Ara, Christian Stellini è intervenuto ai microfoni di DAZN e ha spiegato le assenze di Buongiorno e Meret:“Meret ha l’influenza e non ha ancora recuperato del tutto. Buongiorno nel corso della settimana non si è allenato per un problema accusato nell’ultima partita ed è rientrato solo negli ultimi giorni”Insomma, doppia assenza pesantissima per il

