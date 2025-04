LIVE Bologna-Napoli due KO tra gli Azzurri | le scelte di Conte le formazioni ufficiali

Bologna-Napoli al Dall'Ara: le formazioni ufficiali e il LIVE testuale della gara di campionato

Dopo il successo casalingo contro il Milan, il Napoli deve affrontare un secondo scoglio importante: il Bologna di Vincenzo Italiano.

L'ultima sconfitta dei rossoblu risale al derby contro il Parma, alla 26a giornata di campionato. In casa, invece, il Dall'Ara è un fortino: una sola sconfitta interna, contro il Verona, nel girone d'andata. Successivamente, a Bologna sono stati conquistati 16 punti su 18.

Le parole di Stellini: ecco perché Buongiorno e Meret non giocano

A pochi minuti dal fischio di inizio della sfida al Dall'Ara, Christian Stellini è intervenuto ai microfoni di DAZN e ha spiegato le assenze di Buongiorno e Meret:

"Meret ha l'influenza e non ha ancora recuperato del tutto.

