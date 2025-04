Oasport.it - LIVE Berrettini-Navone, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio del match

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-BU (2°DALLE 11.00)14:40 Rimonta dirompente di Gael Monfils, che vola al secondo turno del torneo monegasco. Poco meno di 20dunque all’ingresso in campo di Matteoe Mariano.14:10 Reazione veemente del veterano transalpino, che replica con un perentorio 6-1 portando ilal set decisivo, al termine del quale sarà la volta di.13:43 Appena concluso il primo set tra Monfils e Marozsan, con quest’ultimo impostosi per 6-4. Al termine di questo incontro toccherà a Matteo. A tra poco!12.40 Buongiorno amici di OA Sport. Lehecka ha battuto Korda per 6-3, 7-6. A breve la sfida tra Monfils e Marozsan, a seguire.Buongiorno e benvenuti nellatestuale deldi primo turno dell’ATP Masters 1000 ditra Matteoed il qualificato argentino Mariano