Oasport.it - LIVE Berrettini-Navone, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: l’azzurro trova uno dei peggiori tra i qualificati

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale del match di primo turno dell’ATP Masters 1000 ditra Matteoed il qualificato argentino Mariano. Secondo confronto diretto tra i due con il romano che nella passata stagione si impose in tre parziali nella semifinale del torneo di Marrakech. Il vincente dell’incontro troverà al secondo turno il tedesco Alexander Zverev, testa di serie numero uno dell’evento., ventottenne di Roma, si presenta a questo appuntamento dopo aver raggiunto i quarti di finale a Dubai, Doha e Miami, lanciando segnali incoraggianti circa la propria condizione psicofisica. L’italiano ha preferito saltare il torneo di Marrakech, nel quale era campione in carica, per esordire sulla terra battuta del Principato.