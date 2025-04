LIVE Berrettini-Navone ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA | il romano in campo dopo Monfils-Marozsan

DIRETTA LIVELA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-BU (2° MATCH DALLE 11.00)13:43 Appena concluso il primo set tra Monfils e Marozsan, con quest’ultimo impostosi per 6-4. Al termine di questo incontro toccherà a Matteo Berrettini. A tra poco!12.40 Buongiorno amici di OA Sport. Lehecka ha battuto Korda per 6-3, 7-6. A breve la sfida tra Monfils e Marozsan, a seguire Berrettini-Navone.Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo tra Matteo Berrettini ed il qualificato argentino Mariano Navone. Secondo confronto diretto tra i due con il romano che nella passata stagione si impose in tre parziali nella semifinale del torneo di Marrakech. Il vincente dell’incontro troverà al secondo turno il tedesco Alexander Zverev, testa di serie numero uno dell’evento. Oasport.it - LIVE Berrettini-Navone, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: il romano in campo dopo Monfils-Marozsan Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-BU (2° MATCH DALLE 11.00)13:43 Appena concluso il primo set tra, con quest’ultimo impostosi per 6-4. Al termine di questo incontro toccherà a Matteo. A tra poco!12.40 Buongiorno amici di OA Sport. Lehecka ha battuto Korda per 6-3, 7-6. A breve la sfida tra, a seguire.Buongiorno e benvenuti nellatestuale del match di primo turno dell’ATP Masters 1000 ditra Matteoed il qualificato argentino Mariano. Secondo confronto diretto tra i due con ilche nella passata stagione si impose in tre parziali nella semifinale del torneo di Marrakech. Il vincente dell’incontro troverà al secondo turno il tedesco Alexander Zverev, testa di serie numero uno dell’evento.

