Oasport.it - LIVE Berrettini-Navone 6-4 5-4, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: l’azzurro serve per il match

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-BU (2°DALLE 11.00)5-4 BREAK! CHE PUNTOOOO! Gran difesa del, che sfrutta poi una deviazione del nastro per sganciare il dritto inside out. Dopo il cambio di campo il romano servirà per il.40-AD Palla break. Doppio fallo dell’argentino.40-40 Servizio e dritto inside in vincente di. Parità da 0-40.30-40 Peccato. Di un soffio in corridoio il dritto inside out dell’italiano.15-40 Servizio, dritto e volèe alta comoda per il tennista di Buenos Aires.0-40 Tre palle break. Decolla il dritto del sudamericano!0-30 A metà rete il dritto lungolinea di.0-15 Scappa via il rovescio dal centro dell’argentino.4-4 Controbreak. Termina in rete la smorzata di dritto di Matteo.