Oasport.it - LIVE Berrettini-Navone 2-1, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: arriva il break dell’azzurro!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-BU (2° MATCH DALLE 11.00)0-15 Sulla riga il rovescio incrociato di.2-1! Con un ottimo dritto carico lungolineaildel romano.15-40 Due pallestringe troppo l’angolo del dritto incrociato.15-30 Gran punto di, che guadagna campo spingendo a suon di dritti.15-15 A metà rete il rovescio di.15-0 Non passa la risposta di dritto di Matteo.1-1 Game. Decolla il rovescio dell’argentino, che torna ora alla battuta.AD-40 Il nastro respinge il dritto di.40-40 Si ferma sul nastro il dritto inside out di.AD-40 Prima esterna vincente.40-40 Servizio e dritto! Alè Matteo! Parità.30-40 In corridoio la risposta di dritto del sudamericano.