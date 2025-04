Ilrestodelcarlino.it - Lite in un bar: arrestato 29enne dopo aggressione a due carabinieri

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Lugo (Ravenna), 7 aprile 2025 - Resistenza nei confronti di Pubblico Ufficiale. Si tratta del reato che è costato l’arresto, da parte deidella Stazione di San Lorenzo, ad unstraniero. La vicenda ha avuto inizio nella serata di sabato scorso a Lugo. Erano le 22.30 circa e i militari stavano effettuando dei controlli perlustrativi tra le vie del centro storico in occasione del ‘Vintage Festival’. Ad attirare la loro attenzione sono stati alcuni passanti, visibilmente preoccupati per quanto stesse accadendo all’interno di un noto bar. Pochi istanti, la stessa Centrale Operativa 112 ha disposto un intervento all’interno del pubblico esercizio dove era era in corso una. Non appena ihanno raggiunto il locale si sono trovati di fronte a diversi oggetti, tra cui tazze e bicchieri, che erano stati scaraventati a terra, nonché a numerosi clienti che, intimoriti per l’accaduto, si erano radunati all’esterno.