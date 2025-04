Ilgiorno.it - Lite finita a colpi di spray urticante: due 18enni contusi e un giallo

Magnago (Milano) – È una vicenda che ha assunto i contorni di un piccolo “” quella che è accaduta nella notte tra sabato e domenica nel territorio tra Vanzaghello e Magnago e che ha portato a un doppio intervento degli operatori coordinati da Areu, chiamati prima a soccorrere prima un diciottenne per una rissa a Vanzaghello e poi un suo coetaneo, ma questa volta per un’intossicazione da sostanze pericolose, a Magnago. Il primo intervento è avvenuto poco prima dell’una del mattino a Vanzaghello, dove i soccorsi sono stati chiamati a intervenire in via Roma per quella che era stata segnalata come una rissa: ad avere la peggio in questo episodio — che a tutti gli effetti è sembrato essere un confronto esploso tra gruppi di coetanei — è stato un diciottenne, trasportato da un’ambulanza della Croce Rossa di Legnano all’ospedale di Busto Arsizio per essere medicato.