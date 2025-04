Thesocialpost.it - Lite davanti a un bar finisce in omicidio: killer in fuga

PORDENONE – Un uomo di 43 anni, cittadino albanese, è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco nella serata di venerdì a Fontanafredda. Il fatto è avvenuto in via Buonarroti, nei pressi di un bar. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale sanitario, ma per la vittima non c’era più nulla da fare. Sono in corso le indagini per individuare i responsabili e chiarire il movente dell’aggressione. (.)Leggi anche: Francesca Russo, morta a 26 anni a casa del datore di lavoro: indagato percolposoal barin tragedia: aggressione a FontanafreddaSecondo quanto ricostruito, la vittima si trovava seduta su una panchina all’esterno del bar, in compagnia di un familiare. Intorno, diversi avventori. Poco dopo, una vettura — un’Audi di colore bianco — si è fermata nelle vicinanze.