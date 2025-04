Linus e il divorzio tra Radio Deejay e Riccione il Pd prima fa poi disfa | Riccionesi ‘munti’ dai dj per anni

Riccione (Rimini), 7 aprile 2025 – La bufera scatenata dalla prospettiva di un’estate Riccionese senza Radio Daeejay ha suscitato anche ilarità, ma al vetriolo, tra alcuni democratici. Nella tarda serata di sabato c’è chi sulla pagina ufficiale del Pd ha pubblicato una vignetta intitolata “Il disc Jockey e Cangini”, nella quale è rappresentata una mucca con sovrimpresso il nome di Riccione, mentre su una distesa erbosa viene munta da un pastore che raccoglie il latte in un secchio con su stampati due caratteri “dj”. A spiegarne il contenuto della satira politica nello stesso post sono poche righe: “Il disc jockey che ha munto per anni dalla tetta dei Riccionesi pensava di avere ancora a che fare con l’assessore Cangini (detto da lui) con tutto il rispetto per Cangini”. Sul post e sul suo autore (o autori) è giallo, tanto più che ieri mattina la vignetta come pure la didascalia erano già spariti dai social. Ilrestodelcarlino.it - Linus e il divorzio tra Radio Deejay e Riccione, il Pd prima fa poi disfa: “Riccionesi ‘munti’ dai dj per anni” Leggi su Ilrestodelcarlino.it (Rimini), 7 aprile 2025 – La bufera scatenata dalla prospettiva di un’estatese senzaDaeejay ha suscitato anche ilarità, ma al vetriolo, tra alcuni democratici. Nella tarda serata di sabato c’è chi sulla pagina ufficiale del Pd ha pubblicato una vignetta intitolata “Il disc Jockey e Cangini”, nella quale è rappresentata una mucca con sovrimpresso il nome di, mentre su una distesa erbosa viene munta da un pastore che raccoglie il latte in un secchio con su stampati due caratteri “dj”. A spiegarne il contenuto della satira politica nello stesso post sono poche righe: “Il disc jockey che ha munto perdalla tetta deisi pensava di avere ancora a che fare con l’assessore Cangini (detto da lui) con tutto il rispetto per Cangini”. Sul post e sul suo autore (o autori) è giallo, tanto più che ieri mattina la vignetta come pure la didascalia erano già spariti dai social.

