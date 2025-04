Quotidiano.net - L’internazionale sovranista (in video). Le Pen: "Io come Martin Luther King"

"Noi avevamo uno degli imprenditori più importanti del mondo, altrove la star era la tiktoker che invitava ad andare a Roccaraso, ognuno si sceglie i testimonial che vuole.". Per Matteo Salvini la rivendicazione del legame tra la Lega e il mondo– visto che stava parlando ovviamente di Elon Musk – non è solo una questione politica, ma ormai è proprio una ragione di vita, culturale. La tiktoker, per inciso, è Rita De Crescenzo scesa in piazza con i 5 Stelle contro il riarmo. Nel congresso che gli riconsegna per acclamazione la segretaria del Carroccio, tra unmessaggio di Giorgia Meloni ("amica, non alleata", la ringrazia il vicepremier) e l’intervento del presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, Salvini può bearsi delle 30 milioni di visualizzazioni sul web regalate dal-show di Musk sabato sera e quindi può ribadire la collocazione internazionale della sua Lega.