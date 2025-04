L’Intelligenza Artificiale che rivoluziona la gestione del rischio, Bv Tech presenta ExplikAI.

Leggi su Ildenaro.it

Bv, azienda specializzata in Ict e Cybersecurity, annuncia il lancio di, una soluzione innovativa basata sule progettata per supportare le aziende nell’identificazione e nella prevenzione delle anomalie nei processi aziendali, andando oltre la semplice rilevazione delle frodi. In un contesto in cui le minacce digitali e i rischi operativi sono sempre più complessi,si propone come strumento indispensabile per la sicurezza e la conformità normativa.Grazie all’uso avanzato di Intelligenzae algoritmi di analisi comportamentale, esamina in tempo reale i dati aziendali, individuando pattern anomali e possibili criticità. La tecnologia white-box consente di garantire trasparenza nei processi decisionali, fornendo spiegazioni chiare e immediate sulle segnalazioni rilevate.