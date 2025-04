L’Intelligenza artificale per piccole e medie imprese

L'Intelligenza artificiale. Ad annunciarlo è Quadrivio Group, società che opera da oltre 25 anni nel mercato del Private Equity e che attualmente promuove e gestisce quattro fondi tematici. Si tratta di: Made in Italy Fund, Made in Italy Fund II, Silver Economy Fund e Industry 4.0 Fund. A questi fondi, Quadrivio affianca Artificial Intelligence Pe Fund. Il nuovo veicolo investirà in piccole e medie imprese a nel segmento B2B. Partner tecnologico dell'iniziativa è Microsoft, azienda leader mondiale nel campo delL'Intelligenza artificiale, grazie all'accordo raggiunto nel 2023 con OpenAi, società proprietaria di Chat GPT. Tale collaborazione permetterà di combinare in modo sinergico un approccio di Private Equity più tradizionale con un acceleratore tecnologico imprescindibile come quello delL'Intelligenza genera va.

