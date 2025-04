L' infezione che mi sta frenando | Djokovic vuota il sacco cosa lo ha colpito

Djokovic. Un occhio gonfio, che ha destato più di una preoccupazione: rosso, gonfio, un nodulo alla palpebra. Un problema che aveva disturbato il serbo anche prima e durante la parita. Si era parlato di una congiuntivite o di un orzaiolo. Djokovic, a caldo, non aveva voluto spiegare cosa lo avesse colpito, rimarcando però il fatto di non essere in cerca di giustificazioni per la sconfitta rimediata con Mensik. Ma tutt'ora, a giorni di distanza dalla finale, l'occhio di Djokovic non appare guarito. E ora, è l'ex numero 1 al mondo a chiarire: "Era in dubbio la partecipazione a Monte-Carlo. A causa dell'infezione all'occhio e di una piccola infezione virale con cui ho avuto a che fare la scorsa settimana.

