L’incredibile partita di Kalulu contro la Roma | tre recuperi provvidenziali e statistiche da regista con la palla tra i piedi

Leggi su Sportface.it

“Tudor ci chiede di fare cose semplici”. A dirlo è Pierre, uno che di semplice non ha fatto proprio nulla domenica sera all’Olimpico in occasione del big match trae Juventus. La Lega Serie A ha eletto Eldor Shomurodov – autore dell’1-1 definitivo – come ‘player of the match’, ma il migliore in campo in assoluto è stato proprio il difensore bianconero, autore di una prestazione totale, sia in fase difensiva che in quella di costruzione. Sette itotali, tre dei quali che hanno praticamente negato una chiara occasione da gol alla: prima con una scivolata sul tiro a botta sicura di Cristante, poi con una deviazione su un passaggio che stava portando El Shaarawy al tiro, infine con un duello vinto col fisico e in velocità con Gourna-Douath lanciato a rete.*** World Rights Except France and Poland *** 2025.