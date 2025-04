L’incarico al Teatro Biondo | lo spettacolo diretto da Luca Bargagna in scena a Palermo

Teatro Biondo di Palermo, lo spettacolo L’incarico, basato sull’omonimo racconto di Raymond Carver, adattato e diretto da Luca Bargagna. In scena Silvia Ajelli, Claudio Di Palma, Arturo Muselli, Antonio Elia. Le scene e le luci sono. Palermotoday.it - L’incarico al Teatro Biondo: lo spettacolo diretto da Luca Bargagna in scena a Palermo Leggi su Palermotoday.it Debutta mercoledì 9 aprile alle ore 21 nella Sala Strehler deldi, lo, basato sull’omonimo racconto di Raymond Carver, adattato eda. InSilvia Ajelli, Claudio Di Palma, Arturo Muselli, Antonio Elia. Le scene e le luci sono.

