L'impronta dei romani: a Cesena una segnaletica indica la centuriazione

7 aprile 2025 – Ieri mattina è stata inaugurata, alla presenza dell'associazione Terre Centuriate, dell'amministrazione comunale e dei quartieri Ceverse Nord e Dismano, la segnaletica della centuriazione lungo il decumano di via Melona e via Chieri. E' stata così ultimata l'opera avviata anni fa col collocamento di cartelli posizionati sul cardo di via Calabria. L'intento è quello di facilitare gli escursionisti nel riconoscimento visivo della struttura del sistema viario e idraulico realizzato dai romani tra la fine del III e il II secolo a.C. La centuriazione, appunto. L'agro centuriatote è il frutto di un'enorme trasformazione delle primitive aree boscose e paludose, dov'erano presenti piccoli insediamenti rurali legati a un'economia di sussistenza.