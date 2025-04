Linkiesta.it - L’importanza dell’arte contemporanea per lo sviluppo economico

L’arte e le politiche culturali sono da sempre espressione di creatività e identità, ma spesso ci si dimentica quanto siano importanti per lodi un Paese. In molti casi, possono diventare strumenti strategici centrali, determinanti per generale valore, culturale, umano, di cui beneficia l’intera comunità, compreso il mondo imprenditoriale.È per questo che per il settimo anno consecutivo Banca Generali si è confermata al fianco del Comune di Milano come Main Sponsor della Milano Art Week (1-6 aprile 2025), consolidando il proprio ruolo di sostegno all’arte e agli artisti di ultima generazione e di proposta culturale per i cittadini milanesi e non solo.Impegno che ha scandito la settimana di eventi, a partire dall’apertura straordinaria della BG Art Gallery, ospitata nella sede di Banca Generali in piazza Sant’Alessandro 4, solitamente chiusa al pubblico e che ha accolto i visitatori svelando loro le quattordici opere che negli anni sono entrate a fare parte della collezione, curata Vincenzo De Bellis e composta dai lavori di Francesco Arena, Rosa Barba, Enrico David, Lara Favaretto, Linda Fregni Nagler, Patrizio Di Massimo, Alessandro Pessoli e Francesco Vezzoli.