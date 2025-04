Tvzap.it - Liliana Resinovich, le parole dell’avvocato del marito Sebastiano

Il caso di torna sotto i riflettori, e a parlare questa volta è Paolo Bevilacqua, avvocato di Visintin, della donna scomparsa a Trieste il 14 dicembre 2021 e ritrovata morta quasi un mese dopo. In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, il legale ha lanciato una dichiarazione destinata a far discutere. "Io auspico che venga indagato". Oltre a ciò, l'avvocato non ha usato mezzi termini e ha criticato aspramente Visintin. un caso ancora senza colpevoli Mentre la procura prosegue con le indagini, il quadro attuale resta sospeso tra accuse mediatiche, indagini preliminari e l'assenza di un colpevole certo.