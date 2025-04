Liliana Resinovich l’avvocato del marito | Spero venga indagato

Liliana Resinovich continua ad affascinare e a sollevare interrogativi. La donna triestina, scomparsa nel dicembre 2021 e ritrovata morta poche settimane dopo, è al centro di nuove dichiarazioni che potrebbero cambiare il corso delle indagini. Paolo Bevilacqua, legale del marito Sebastiano Visintin, ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera che ha lasciato molti sorpresi: "Io auspico che venga indagato". Un'affermazione che sembra provocatoria ma cela una strategia ben ponderata.Bevilacqua ha spiegato che, sebbene Visintin non sia mai stato formalmente indagato, l'opinione pubblica lo percepisce diversamente. "Dal punto di vista mediatico è indagato da quando è scoppiato il caso e sono più di tre anni", ha osservato. Il legale punta a chiarire ufficialmente la posizione del suo cliente, anche attraverso eventuali atti giudiziari: "Se vogliono interrogarlo o fare qualche accertamento tecnico non ripetibile, o, che ne so, una perquisizione o un sequestro, lo devono iscrivere, e questo al momento non è successo".

