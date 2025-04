Ligorna niente impresa con la capolista Bra

capolista per il Ligorna nel Girone A di Serie D. Un goal per tempo allo Stadio Bravi permettono al Bra di conquistare i tre punti e la quasi matematica promozione in Serie C.La prima occasione è di marca braidese con Aloia che, al 3', resiste alla difesa biancazzurra. Genovatoday.it - Ligorna, niente impresa con la capolista Bra Leggi su Genovatoday.it Sconfitta in casa dellaper ilnel Girone A di Serie D. Un goal per tempo allo Stadio Bravi permettono al Bra di conquistare i tre punti e la quasi matematica promozione in Serie C.La prima occasione è di marca braidese con Aloia che, al 3', resiste alla difesa biancazzurra.

Ligorna, niente impresa con la capolista Bra. Ligorna, niente impresa con la capolista Bra. Ne parlano su altre fonti

Ligorna, niente impresa con la capolista Bra - Sconfitta in casa della capolista per il Ligorna nel Girone A di Serie D. Un goal per tempo allo Stadio Bravi permettono al Bra di conquistare i tre punti e la quasi matematica promozione in Serie C. (genovatoday.it)