Ilnapolista.it - Licenziato Juric: il Southampton retrocesso vola verso il record di punti più basso della storia della Premier

IlhaIvandopo 107 giorni alla guida del club candidato a registrare il punteggio piùLeague. I Saints sono retrocessi domenica dopo la sconfitta contro il Tottenham, per la prima volta nella loro. Dopo la partitaè rimasto basito davanti ai tifosi che nemmeno li fischiavano, ha detto ai giocatori di andare a ringraziarli. E poi l0 hanno cacciato.E si conclude così l’avventura inglese del tecnico che non più tardi di qualche mese, era settembre, fu scelto per sostituire De Rossi alla Roma con uno spettacolare comunicato dei Friedkin: “La strada giusta per puntare ai trofei in questa stagione”. Ovviamente durò pochissimo, e da quando al suo posto è arrivato Ranieri la Romaa ritmi che solo l’Inter riesce a sostenere.