Anteprima24.it - Libro d’artista: esperienza internazionale tra arte e sperimentazione

Tempo di lettura: 4 minutiDal 12 al 20 aprile 2024, il Museo Pinacoteca d’contemporanea di Teora ospiterà un evento di rilievodedicato al “”, un’iniziativa curata e promossa dauropa con la direzione artistica di Enzo Angiuoni e Nicola Guarino.Questo appuntamento imperdibile si configura come un crocevia di linguaggi espressivi, tecniche e visioni innovative, coinvolgendo artisti di famache, attraverso le loro opere, offriranno un’interpretazione personale e originale del concetto di “”. La mostra rappresenta una fusione di estetica, artigianalità e, esaltando ilnon solo come oggetto di lettura, ma come mezzo espressivo e veicolo di emozioni.IL: UNA NUOVA DIMENSIONE DELL’Il “” è una forma d’che sfida i confini tradizionali tra pittura, scultura, grafica e letteratura.