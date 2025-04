Libertas la domenica perfetta | Nardò travolta e abbraccio al neo presidente

Leggi su Corrieretoscano.it

Una vittoria di quelle che pesano, che scacciano i fantasmi e ridanno fiato alla classifica. LaLivorno supera92-77 in uno scontro diretto cruciale per la corsa alla permanenza in serie A2, ribalta la differenza canestri dell’andata e compie un passo importante in ottica (almeno) miglior piazzamento per i successivi playout o addirittura per una più difficile salvezza diretta, allontanando lo spettro del penultimo posto.Un successo dal sapore speciale anche per un motivo extra campo: il ritorno al PalaMacchia del neoMarco Benvenuti, presente a bordo campo per la sua “prima” da patron dopo oltre trent’anni vissuti da semplice tifoso. Con lui, accolto da lunghi applausi, anche Alessandro Fantozzi, l’ex play (e già allenatore per una breve parentesi sulla panchina LL in serie B) e mai dimenticato dal tifo