L' ex voleva ucciderla con l' aiuto di due complici | Gaia scappa e lo denuncia

Gaia ha 25 anni ed è di Bacoli. La sua storia, da sopravvissuta alle angherie di un uomo violento, è stata in queste ore ripresa dal sindaco della sua città, Josi Della Ragione, e dal deputato di Avs Francesco Borrelli. "Gaia è una sopravvissuta - scrive Borrelli - Il suo ex l'ha pedinata con due

