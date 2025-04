L' ex la massacra di botte e poi cerca di gettarla nel vuoto | Sono una sopravvissuta Parla la ragazza di Pozzuoli VIDEO

ragazza picchiata brutalmente dal proprio ex che ha anche tentato di ucciderla a Pozzuoli . Il suo corpo è tempestato di lesioni ed ha il naso rotto. "Sono una sopravvissuta" ha raccontato al deputato di alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli che l'ha incontrata il giorno stesso dell'aggressione assieme all'assessore al Comune di Pozzuoli Titti Zazzaro. I due si. Feedpress.me - L'ex la massacra di botte e poi cerca di gettarla nel vuoto: "Sono una sopravvissuta". Parla la ragazza di Pozzuoli VIDEO Leggi su Feedpress.me Èviva per miracolo lapicchiata brutalmente dal proprio ex che ha anche tentato di ucciderla a. Il suo corpo è tempestato di lesioni ed ha il naso rotto. "una" ha raccontato al deputato di alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli che l'ha incontrata il giorno stesso dell'aggressione assieme all'assessore al Comune diTitti Zazzaro. I due si.

