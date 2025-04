L’ex calciatore ha subito un infarto durante una festa

L’ex calciatore colombiano Jorge Bolañoche ha partecipato ai Mondiali del 1998 in Francia, è morto a 47 anni età nella città di Cúcutahanno confermato i media locali.Bolaño, idolo di Junior de Barranquilla e ricordato in Italia per le stagioni che ha suonato nel Parma, È morto per un infarto durante una festa a cui ha partecipato A Cúcuta, capitale del Dipartimento di Norte de Santander e City che ha la principale traversata di frontiera della Colombia con il Venezuela, secondo il quotidiano Bogota El Tiempo.“Con un profondo dolore esprimiamo le nostre più sincere condoglianze alla famiglia e ai propri cari di Jorge Eladio Bolaño Correa, ex giocatore della squadra maschile della Colombia, calciatore professionista e allenatore, che è morto questa domenica”, ha lamentato la Federazione football colombiana (FCF) in una nota. Leggi su Justcalcio.com 2025-04-07 04:58:00 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca:colombiano Jorge Bolañoche ha partecipato ai Mondiali del 1998 in Francia, è morto a 47 anni età nella città di Cúcutahanno confermato i media locali.Bolaño, idolo di Junior de Barranquilla e ricordato in Italia per le stagioni che ha suonato nel Parma, È morto per ununaa cui ha partecipato A Cúcuta, capitale del Dipartimento di Norte de Santander e City che ha la principale traversata di frontiera della Colombia con il Venezuela, secondo il quotidiano Bogota El Tiempo.“Con un profondo dolore esprimiamo le nostre più sincere condoglianze alla famiglia e ai propri cari di Jorge Eladio Bolaño Correa, ex giocatore della squadra maschile della Colombia,professionista e allenatore, che è morto questa domenica”, ha lamentato la Federazione football colombiana (FCF) in una nota.

