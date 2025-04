Iltempo.it - L'Europa tratta e offre dazi zero: pronte le prime contromisure

La lista dei primi contro-Ue è pronta. Sarà consegnata dalla Commissione agli Stati membri e votata mercoledì dai 27 per entrare in vigore il 15 aprile. È la risposta ai primisu alluminio e acciaio introdotti dagli Usa il 12 marzo. L'ammontare delle somme incassate da Washington con quelle misure è di 26 miliardi di euro ma la cifra dei contro-Ue sarà inferiore perché «non vogliamo il dente per dente, occhio per occhio», assicura il commissario Ue al Commercio, Maros Sefcovic. La Commissione ha ascoltato con attenzione i vari Paesi e gli operatori del settore e ha agito in modo che «l'onere fosse distribuito equamente tra tutti gli Stati membri». Il piano A per ora è negoziare, e l'Esecutivo Ue ha messo sul tavolo anche l'ipotesi di cancellare ognio sui prodotti industriali.