L' Europa deve sedersi al tavolo con Trump

«Rispondere a Trump con toni Trumpiani non porterà benefici a nessuno». Lungi dal sottovalutare gli effetti nefasti dei dazi sulle economie europee, Luigi Scordamaglia ci tiene però a puntualizzare che le conseguenze saranno tanto più perniciose quanto più l'Europa si lascerà andare a reazioni scomposte. Dovendo, per esigenze di consenso interno, fare la faccia feroce, l'Ue rischia infatti di andare a sbattere. Ma al di là delle probabili ritorsioni, il punto è anche nella narrazione. Perché, spiega a Libero l'ad di Filiera Italia, «questa corsa alla denuncia dei danni enormi derivanti dai dazi varati dall'amministrazione Usa può innescare una spirale di panico controproducente. E generare una reazione negativa da parte degli importatori americani di food & beverage italiano, amplificando così l'effetto che Trump ha voluto dare con il suo annuncio».

