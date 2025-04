Quotidiano.net - L’Europa accelera: tariffe fino al 25%. Scure su Levi’s e Harley, salvo il whisky

Roma, 7 aprile 2025 –sui prodotti Usaal 25%. Una prima serie di controdazi a metà aprile. Una seconda a metà maggio. I ministri del commercio dell’Unione Europea si riuniscono nel Granducato del Lussemburgo per dare il via libera politico alla lista integrale di controdazi messa a punto dalla Commissione Europea per rispondere a Donald Trump. L’elenco è stato trasmesso alle ambasciate dei Ventisette in vista del voto tecnico previsto per il 9 aprile nel comitato in seno all’esecutivo Ue per l’approvazione finale. La prima riunione dei ministri europei sui dazi rilancia una “inaspettata” unità dei Paesi membri. La linea preferenziale resta quella del negoziato. Anzi, un’offerta è già sul tavolo della Casa Bianca: applicare, reciprocamente, zerosui beni industriali. È un’offerta avanzata ben prima del 2 aprile,ra invano.