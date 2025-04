Vanityfair.it - L'eterno problema della borsa da cerimonia: 4 suggerimenti infallibili per scegliere quella giusta

Se siete indecise su modello, dimensioni e colore, niente paura. Abbiamo creato un vademecum che vi aiuterà a fare l'abbinamento perfetto, al di là di ogni ragionevole dubbio. Perché sel'abito giusto per unagià non è facile, individuare lapuò rivelarsi quasi impossibile (ma non per voi, se leggete questo articolo)