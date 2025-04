L' esercito d' Israele massacra 15 operatori sanitari | i medici bresciani con Gaza

operatori sanitari, tra cui 8 medici, sono stati uccisi dall’esercito israeliano a Gaza e poi sepolti in una fossa comune. Le cronache della guerra in corso, riprese dallo smartphone di una delle vittime, raccontano la tragedia. Ed è proprio il filmato, diffuso nel weekend dal New York. Bresciatoday.it - L'esercito d'Israele massacra 15 operatori sanitari: i medici bresciani con Gaza Leggi su Bresciatoday.it Quindici, tra cui 8, sono stati uccisi dall’israeliano ae poi sepolti in una fossa comune. Le cronache della guerra in corso, riprese dallo smartphone di una delle vittime, raccontano la tragedia. Ed è proprio il filmato, diffuso nel weekend dal New York.

