Lanazione.it - L’Eredità su RaiUno, il toscano Paolini punta al jackpot: come è andata

Leggi su Lanazione.it

Mulazzo (Massa Carrara), 7 aprile 2025 – Nel salvadanaio ha già messo la stratosferica cifra di 275mila euro, vinti in due distinte occasioni. Ma stasera Gabriele, impiegato 30enne di Mulazzo, in Lunigiana, ha avuto l’occasione di portare a casa altri centomila euro. Eccola sua finale. Grande protagonista de, la trasmissione preserale dicondotta da Marco Liorni,si è presentato per la dodicesima volta al gioco finale, la “ghigliottina”. Montepremi di partenza: 200mila euro. E il suo percorso è stato eccellente: ha dimezzato una sola volta, arrivando a giocarsi alla parola finale 100mila euro. Ha azzeccato i primi tre indizi: popolo, solo e sale. Poi è caduto sul quarto indizio, ‘aspettare’, e ha indovinato l’ultimo, ‘fisico’. Gabrielesul suo cartellino ha scritto la parola “luogo”risposta, ma fin da subito si è capito che era finito fuori strada: e infatti il conduttore Marco Liorni gli ha fatto capire che la soluzione era un’altra: ‘minuto’.