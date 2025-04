Ilgiorno.it - Lepre innesca un incidente: lei salva, conducente ferita

Sbanda per non investire unae finisce in ospedale. Disavventura per una ventiquattrenne di Codogno che ieri mattina alle 6.20, si è ribaltata, con l’auto lungo la ciclopedonale laterale alla strada provinciale 126 di Somaglia. La giovane era diretta al posto di lavoro a Chignolo Po quando si è vista tagliare la strada dell’animale e ha cercato di evitare l’investimento. Lasi èta, laha riportato traumi al collo per effetto dell’uscita di trada e del successivo ribaltamento del veicolo. Fortunatamente, però, i soccorritori dell’automedica e della Croce casalese non l’hanno trovata in gravi condizioni. A mettere in sicurezza la vettura che ha riportato notevoli danni hanno intanto pensato i vigili del fuoco. Ai carabinieri il compito di ricostruire la dinamica ed eseguire i rilievi.