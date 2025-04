Leonardo DiCaprio sta già sfoggiando il nuovissimo Rolex

Leonardo DiCaprio è stato avvistato al CinemaCon con al polso un segnatempo della nuova collezione Land-Dweller di Rolex, poco dopo l'annuncio da parte del marchio. Si tratta di uno dei privilegi più invidiati dagli appassionati di orologi riservati a un ambassador della Corona di tale livello.Rolex aveva un Sea-Dweller per i sub che scandagliano le profondità oceaniche e uno Sky-Dweller per i viaggiatori che solcano le rotte aeree del globo. Tutto ciò che serviva era un modello per tutti gli altri usi con i piedi ben ancorati a terra. Ora ce l'abbiamo sotto forma di** Land-Dweller**, la prima nuova collezione Rolex dopo il debutto del **1908 **nel 2023.Il nuovo design si ispira ai modelli Oysterquartz del brand della fine degli anni '70. Il nuovo Land-Dweller riprende il design del bracciale integrato del suo predecessore, una novità per un Rolex dalla fine della produzione dell'**Oysterquartz **nel 2001.

