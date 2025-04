Leo Gassmann pubblica il video del brano E poi sei arrivata tu

Leo Gassmann pubblica il videoclip del suo nuovo singolo E poi sei arrivata tu, ambientato a Roma

Leo Gassmann pubblica il videoclip del suo nuovo singolo, E poi sei arrivata tu, disponibile su tutte le piattaforme digitali, e che si basa su un'idea semplice ma efficace: in una piazza di Roma l'artista entra in una cabina per fototessere, dove tante coppie hanno deciso di 'immortalare' il loro amore in uno scatto.

L'artista ha raccontato, a proposito della nuova canzone: "Sono molto legato a questo brano, scritta con Marco Rissa e prodotta con Matteo Costanzo. È una canzone che è un ritorno alle origini. Ricorda il brano del mio primo Sanremo con piano e archi che enfatizzano le parole del testo e le strofe. Parla di una persona che irrompe nelle nostre vite e che cambia tutto. L'amore trasforma le cose e fa vedere che esiste un futuro migliore".

