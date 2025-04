Lei ha scoperto Grande Fratello retroscena sull’addio Shaila-Lorenzo | Ecco perché lui non parla

scoperto Shaila". Un nuovo clamoroso retroscena sulla fine della storia tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. Dietro la decisione della ballerina di lasciare il fotomodello milanese, conosciuto dentro la casa del Grande Fratello, ci sarebbe un motivo diverso rispetto a quelli di cui ha parlato l'ex velina in diretta durante la finale. A svelarlo è stata poco fa Deianira Marzano. L'esperta di gossip ha infatti avuto modo di parlare, come da lei raccontato in una intervista su Radio Radio, con il manager di Shaila Gatta."Ho parlato con il manager di Shaila, mi ha detto che lei sta subendo una vera e propria ghigliottina mediatica senza aver fatto nulla. Mi ha anche mandato una foto di lei in aeroporto con un'amica. Io mi sono limitata a pubblicare quell'immagine, ma si sa che quando si condivide una foto, ognuno si sente in diritto di interpretarla a modo suo e iniziano i commenti di ogni tipo.

