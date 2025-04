Lei è Gaia, viva per miracolo dall'ex che l'ha picchiata e stava per scaraventarla dal belvedere di Pozzuoli - Il video.

Leggi su Open.online

La sua foto sta rimbalzando ovunque, rilanciata dal sindaco del suo paese, Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione e dall’onorevole Francesco Emilio Borrelli, che hanno raccontato la sua storia.ha 25 anni ed è una giovane madre. Ha un figlio neonato, ha avuto il coraggio di prendere le distanze dal suo ex compagno ma lui non si è arreso. Ierifermata suldiriempita di schiaffi e pugni. Era con due complici.per buttarla giù dalla ringhiera, poi ha provato a infilarla in auto. Lei, usando il cellulare di lui sbloccato, prova a chiamare il padre. Vedendo la scena l’uomo si blocca e scappa via. Rintracciato ora è agli arresti nel carcere di Poggioreale. Si cercano ancora i suoi complici., dopo le cure ricevute in pronto soccorso grazie ad alcune passanti, se la caverà con 30 giorni di prognosi.