Legalità dipendenze e pericoli del web | a lezione dai carabinieri di Benevento

Legalità, educazione digitale e prevenzione. È l’iniziativa portata avanti dal Comandante della Compagnia carabinieri di Benevento, Maggiore Emanuele Grio che, insieme ai Comandanti di Stazione di Pietrelcina Lgt. Enrico Maurizio Vernillo e di Pesco Sannita Mar. Orazio Nardone, ha incontrato gli studenti per una serie di lezioni dedicate alle sfide dell’adolescenza.L’iniziativa si inserisce nel programma di educazione alla Legalità promosso dall’Arma dei carabinieri, con l’obiettivo di avvicinare i più giovani alle Istituzioni e renderli consapevoli dei rischi legati a comportamenti illeciti o pericolosi, dentro e fuori la rete. Anteprima24.it - Legalità, dipendenze e pericoli del web: a lezione dai carabinieri di Benevento Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 2 minutiUn tour nelle scuole medie dell’Istituto Comprensivo Statale San Pio a Pietrelcina, Pago Veiano e Pesco Sannita per parlare direttamente ai ragazzi di, educazione digitale e prevenzione. È l’iniziativa portata avanti dal Comandante della Compagniadi, Maggiore Emanuele Grio che, insieme ai Comandanti di Stazione di Pietrelcina Lgt. Enrico Maurizio Vernillo e di Pesco Sannita Mar. Orazio Nardone, ha incontrato gli studenti per una serie di lezioni dedicate alle sfide dell’adolescenza.L’iniziativa si inserisce nel programma di educazione allapromosso dall’Arma dei, con l’obiettivo di avvicinare i più giovani alle Istituzioni e renderli consapevoli dei rischi legati a comportamenti illeciti o pericolosi, dentro e fuori la rete.

