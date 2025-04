Thesocialpost.it - Lega, pressing su Meloni per il ritorno di Salvini al Viminale. Ma gli alleati frenano: “Il governo va bene così”

Dal congresso fiorentino dellaparte un messaggio politico chiaro, diretto a Palazzo Chigi: Matteodeve tornare al. La richiesta, formalizzata dai massimi vertici del partito, dai vicesegretari e dai capigruppo, è diventata ufficiale e rappresenta una delle priorità strategiche per lache guarda alle prossime sfide elettorali con l’ambizione di recuperare centralità.Il nodo, però, è tutt’altro che semplice da sciogliere. L’attuale ministro dell’Interno Matteo Piantedosi è considerato una figura di equilibrio istituzionale, apprezzata tanto nelquanto in ambito tecnico. Malgrado le voci che lo vorrebbero candidato alle prossime regionali in Campania, lo stesso Piantedosi ha smentito ogni disponibilità: “Mi sento più utile alla Campania restando al”, ha dichiarato, escludendo ipotesi di staffette politiche.