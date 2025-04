Lanazione.it - L’effetto dei dazi sul mercato della terracotta: “Ordini sospesi, serve chiarezza”

Firenze, 7 aprile 2025 – “Non è divertente essere americani in questo periodo”. La frase è stata detta da un cliente Usa a Costanza Masini, quarta generazione alla guida dell’azienda di terrecotte artistiche di Impruneta, quando ha dovuto avvertirlo che avrebbe dovuto pagare il prodotto il 20% in più. Una frase che riassume lo stato d’animo dei clienti statunitensi dell’azienda all’indomani dell’annuncio dei. Perché anche se il prodotto è di nicchia, probabilmente nemmeno prodotto in terra statunitense,delle nuove tariffe doganali imposte dagli Stati Uniti si è fatto già sentire. Che impatto hanno avuto isulla vostra attività? «Facciamo il 90% del nostro fatturato con l’export, e di questo circa il 30% va negli Stati Uniti. Una quota importante, che in passato ha superato anche il 38%.