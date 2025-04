L'economia, una grande commedia senza prove generali. E il pubblico non sa di esserne protagonista.

Leggi su Ildenaro.it

di Annamaria SpinaLo ammetto: non riesco più a leggere i grafici come semplici curve, i PIL come numeri sterili, i mercati come entità fredde.internazionale, oggi più che mai, mi appare per quello che realmente è: una mastodontica opera teatrale in atto unico,e con unche, suo malgrado, è anche.Le luci si sono accese su un palcoscenico fragile, sospeso tra i riflettori di una tecnologia impaziente, i cori spezzati di guerre commerciali, i monologhi dei leader mondiali che si alternano tra tragedie e farsa. I sipari? Strappati. Le scenografie? Digitali e cangianti. Gli attori? Tutti noi, mentre i registi.ancora si cercano.Ho deciso di scrivere questo articolo perché non possiamo più raccontarecon i suoi paradigmi. Non ci basta più un’analisi.