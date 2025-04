It.insideover.com - L’economia europea sotto il fuoco dei dazi Usa per la “guerra” di Trump alla Germania

Mentre 700 miliardi di euro evaporavano dalle borse europeeeffetto delle tariffe commerciali degli Stati Uniti, i ministri degli Esteri europei si riunivano a Bruxelles per decidere le prime contromisure e l’Unionesi divideva tra spavento e volontà di reazione, il Vecchio Continente nella giornata odierna ha fatto i conti con il rischio di trovarsi a metà del guado nella nuova ondata di protezionismo globale. Il combinato disposto tra l’assalto dia un’economia mercantile in cui l’esposizione al 55% del Pil comunitario sull’export ha trasformato il modello europeo rendendolo più vulnerabile, come ha dichiarato di recente Mario Draghi, e una difficoltà nel coordinamento tra l’agenda fiscale, quella commerciale e il campo monetario rende confuso l’incedere comunitario.