Lecce Women pari e patta con il Palermo | finisce 2-2

Lecce Women, che dopo tre vittorie consecutive ha colto un pareggio per 2-2 contro il Palermo Women, presso il campo comunale La Torre di Castrignano de' Greci. Per la squadra padrona di casa è stata protagonista D'Amico, autrice di una doppietta.

