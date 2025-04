Le studentesse di UniTs ricordano Sara Campanella e Ilaria Sula

Ilaria Sula aveva 22 anni quando, il 25 marzo, è scomparsa per poi essere brutalmente uccisa dall’ex fidanzato. Anche Sara Campanella aveva 22 anni quando, il 31 marzo, è stata accoltellata da un compagno di università a cui lei aveva osato dire di no. "Ilaria e Sara hanno la mia stessa. Triesteprima.it - Le studentesse di UniTs ricordano Sara Campanella e Ilaria Sula Leggi su Triesteprima.it TRIESTE -aveva 22 anni quando, il 25 marzo, è scomparsa per poi essere brutalmente uccisa dall’ex fidanzato. Ancheaveva 22 anni quando, il 31 marzo, è stata accoltellata da un compagno di università a cui lei aveva osato dire di no. "hanno la mia stessa.

Le studentesse di UniTs ricordano Sara Campanella e Ilaria Sula. Ne parlano su altre fonti

Le studentesse uccise. Palloncini bianchi per Sara, la Sapienza chiude per Ilaria - L'arcivescovo di Palermo Lorefice ai genitori della giovane morta a Messina: "Solo Cristo sa come starvi vicini". Commozione in università per Ilaria Sula. A Pozzuoli altro tentato femminicidio ... (avvenire.it)

Gli studenti ricordano Sara e Ilaria, in centinaia in piazza: "La donna non è oggetto del controllo maschile" - Ancora una volta due nomi si aggiungono alla lunga lista di femminicidi in questo paese: Sara Campanella e Ilaria Sula. Non sono numeri. Erano donne”. ReAzione Giurisprudenza invita la comunità ... (informazione.it)

Un minuto di allarme per Sara e Ilaria, gli studenti ricordano le vittime dei femminicidi - Tutte e due le ragazze avevano 22 anni: sono le donne più giovani uccise da inizio anno Ilaria Sula e Sara Campanella. Due femminicidi a distanza… Leggi ... (informazione.it)