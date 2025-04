Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di lunedì 7 aprile

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di2025 Ariete La settimana si inserisce tra due fasi lunari, primo quarto e Luna piena che nasce il 13 nel segno della Bilancia, entrambi strettamente collegate alla situazione familiare. Adesso siete molto più sicuri sulle decisioni da prendere, Luna in Leone e il Sole nel vostro segno sono per l'amore come un viaggio di nozze alle Bahamas, per le cose finanziarie c'è uno stato di attesa che innervosisce. Le trattative devono essere messe nero su bianco, certa gente ci ripensa. Toro Luna si sposta in Leone e chiama la famiglia, non per qualcosa che potrebbe far nascere dei problemi ma semplicemente per studiare meglio i cambiamenti necessari in casa.