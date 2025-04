Cesenatoday.it - “Le sfide del territorio dalla Regione agli enti locali” Il Pd di Cesenatico torna a incontrarsi

Leggi su Cesenatoday.it

Il Partito Democratico diper un'importante iniziativa pubblica dal titolo “Ledel”, in programma per giovedì 10 aprile 2025 alle ore 20 al Museo della Marineria, in via Armellini 18."Sarà l’occasione - spiega il.