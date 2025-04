Iodonna.it - Le Relazioni Difettose – «Lui è meno innamorato di quanto lo sia io?»

Cara Ester,Finalmente, un sabato notte trovo il coraggio di scriverti. Sto con questo ragazzo da più di un anno e mezzo. Abbiamo vissuto anche qualche mese a distanza, abbiamo avuto i nostri alti e bassi ma so che il sentimento c’è da entrambe le parti. C’è però anche un problema di base, che solo recentemente ho riconosciuto come “problema”. Premettendo che non viviamo insieme, in sintesi i motivi per cui litighiamo il 90% delle volte è perché sembra che abbia più voglia di vederlo e di stare con lui che lui con me. Amore e: 5 regole d’oro per far durare una storia Xche ferisconoQuesta cosa mi ferisce e soprattutto mi fa arrabbiare, cosa da cui poi scaturiscono discussioni.