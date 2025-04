Le probabili formazioni di Bayern-Inter | Bastoni ci sarà Tedeschi senza 5 titolari

Leggi su Ilnerazzurro.it

L’torna in campo martedì sera alle 21:00 per lasciarsi alle spalle il deludente pareggio di Parma. All’Allianz Arena di Monaco, i nerazzurri affrontano ilper l’andata dei quarti di finale di Champions League. La squadra di Inzaghi, ancora in corsa su tutti i fronti, vuole continuare a sognare anche in Europa. In Germania servirà una prova di maturità.EmergenzaKompany deve fare i conti con una situazione infortuni complicata. Ilè in piena emergenza e dovrà fare a meno di Neuer, Davies, Upamecano, Ito e Musiala. Recuperati invece Kane e Goretzka, entrambi. Tra i pali ciancora il giovane Urbig, classe 2003. In difesa spazio a Kim e Dier, con Laimer a destra e uno tra Stanisic e Guerreiro a sinistra. Dietro a Kane agiranno Sané, Olise e Muller.SituazioneNessun allarme per, uscito acciaccato a Parma ma pronto a partire dal 1’.